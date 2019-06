Straight A Honor Roll

Freshmen: Simon Carlson, Caela Kruger, Maria Kueny, Shea Lockin, Angela Lopez, Marlene Valdovinos, Rachel Wienhold.

Sophomores: Matthew Cummins, Alex DeRoos, Trey Engelmann, Elizabeth Kaskey, Cade Rohwer, Alaina Westphal.

Full text available to subscribers only. If you are currently an online subscriber, you can login here or use the login form below. To subscribe, please follow this link.