4.0 GPA

Seniors: Maggie Bendixen, Gracie Chance, Madeline Else, Lauren Johnson, Mercedes Juelfs, Rachel Kenny, Ashley Kestel, Jake Kliegl, Beth Meyer, Kara Richard and Anna Schmitt

Juniors: Russell Brummer, Jordan Grothe, Kate Kofmehl and Katlyn Wiese

Full text available to subscribers only. If you are currently an online subscriber, you can login here or use the login form below. To subscribe, please follow this link.